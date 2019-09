Lors du dernier conseil communal de Schaerbeek, les conseillers et le collège ont débattu longuement du bilan de la note stratégique en matière de sécurité routière, un an après son lancement. De nombreuses remarques positives et négatives ont été faites et des futures mesures ont été annoncées pour poursuivre le travail.

De son côté, le collectif 1030/0 qui lutte depuis 2017 pour plus de sécurité routière sur le territoire schaerbeekois a décidé d'évaluer à son tour cette note et les ambitions pour la suite.

"Ce qui ressort le plus de ce bilan, c'est le manque d'ambition en matière d'infrastructure", explique Pieter Sennes, membre de 1030/0. En effet, si le document salue l’aménagement des carrefours avec des oreilles de trottoir qui permettent plus de visibilité, le collectif déplore cependant le manque d'innovation et de nouvelles mesures. "Il s’agit là de projets déjà en cours, qui n’ont pas fondamentalement été accélérés ou amplifiés. De plus, le texte semble nier les carrefours en « T », qui, eux, n’ont souvent même pas de passage piéton. Rappelons qu’en novembre 2017, Stephanie Verbraekel a été tuée sur la chaussée de Haecht, au niveau d’un carrefour en T", peut-on lire dans l'évaluation.

Les membres de 1030/0 saluent néanmoins l’augmentation depuis deux ans des contrôles de police ainsi que la proactivité des agents. "Nous attendons avec impatience la mise en place de la brigade cycliste, qui a déjà commencé en douceur mais dont la présence sur le terrain reste limitée pour le moment", rappellent-ils.

Enfin, le collectif se réjouit des six premières rues scolaires implantées sur le territoire, bien que l'implémentation de celles-ci soient encore un peu bancales. "Dans certaines écoles, les parents doivent assurer le respect des rues scolaires tous seuls, sans aide des agents de la commune. Pour assurer la survie de ces rues scolaires, la commune devrait encore mieux soutenir ces initiatives."