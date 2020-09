La semaine de la mobilité qui se tiendra du mercredi 16 au mardi 22 septembre a cette année pour thème : penser une ville apaisée et informer/mobiliser les citoyens autour de la Ville 30 km/h, qui deviendra une réalité le 1er janvier 2021.

Afin de permettre aux Bruxellois de tout savoir sur cette mesure, Bruxelles Mobilité organise une exposition itinérante entièrement dédiée à cette thématique : rues concernées, avantages, inspirations d’autres villes européennes, les services de mobilité bruxellois, etc. En bref, toutes les informations utiles pour vous y préparer au mieux.

L'exposition itinérante sillonnera six communes du lundi 14 au dimanche 20 septembre, jour de la journée sans voiture.

Elle sera sur la place Reine Astrid de Jette le lundi, sur le square de l'Aviation à Anderlecht le mardi 15, de 16h à 20h. Le mercredi 16 sur la place Sainte-Croix à Ixelles de 13h à 20h.

Le jeudi 17 à Uccle de 16 à 20h. Le lieu est toujours à confirmer. Le vendredi 18 à Woluwe-Saint-Lambert au Square Meudon (Georges Henri) de 16h à 20h.

L'expo Ville 30 terminera son tour de Bruxelles sur la place de la Monnaie, dans le centre-ville, les samedi et dimanche de 11h à 18h.

En marge de l'expo itinérante, Bruxelles Mobilité organise également des stands de réparation de vélos. Non seulement vous pouvez faire effectuer gratuitement de petites réparations gratuites à votre vélo (réglage des vitesses, des freins ou de la selle. Réparer un pneu crevé, des câbles de frein, etc.), mais ce sera également l’occasion de découvrir tous les conseils et infos pour continuer à pédaler cet automne.

Il est obligatoire de s'enregistrer afin d'organiser les réparations en toute sécurité sur le site: https://bikerepairday.brussels/