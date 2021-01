"Un premier arbre est tombé dans un jardin et a provoqué des dégâts aux vitres et ballustrades de sept appartements", explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois. Le second arbre a occasionné des dégâts à six voitures stationnées dans la rue. " L'arbre a été tronçonné. Une autopompe, un véhicule multi-services et le véhicule avec le matériel lourd sont intervenus sur place. L'intervention a débuté vers 16h40 pour se terminer à 19h30. Aucun blessé n'est à déplorer", conclut-il.

© DR



On en sait plus sur les arbres qui se sont effondrés sur des véhicules peu avant 17h ce lundi, dans l'avenue Van Becelaere, non loin du bois de la Cambre.