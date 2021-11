Ces derniers mois, les rues cyclables fleurissent un peu partout en Région bruxelloise, et également dans le Nord-Ouest. La commune de Ganshoren inaugure ce lundi sept nouvelles rues cyclables. Les voiries concernées sont la rue Albert De Bast, la rue Alfred Doulceron, la rue de l’Ancien Presbytère, la rue des Clématites, la rue de l’Église Saint-Martin, la drève du Château (entre Exposition Universelle et Rivieren) et la rue Nestor Martin (entre Technologie et chemin de fer).

"Ce sont des rues à sens unique, dans lesquelles il ne serait dans tous les cas impossible de doubler un cycliste en respectant la distance minimale de sécurité. En donnant le statut de rue cyclable, on envoie un signal supplémentaire aux automobilistes pour qu'ils respectent le code de la route", explique l’échevine Magali Cornelissen (MR), en charge de la Mobilité ganshorenoise.

Les sept rues restent limitées à 30 km/h, mais ce sont désormais les cyclistes qui ont la priorité. En d’autres mots, il est interdit pour les voitures de dépasser les vélos.

"Ce sont des rues assez calmes, qui constituent des itinéraires plus agréables que les grands axes. Nous sommes actuellement dans la phase de diagnostic de notre Plan Communal de Mobilité. Dans ce cadre-là, on compte également étendre ce réseau de rues cyclables", explique la mandataire.

La commune de Ganshoren annonce d’ores et déjà des "actions coup de poing" de répression s’il s’avère que ces rues cyclables ne sont pas respectées.