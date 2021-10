Six carrefours identifiés comme "Zaca’s" feront l’objet d’aménagements dans un futur proche.

On les surnomme les "Zaca", et les Bruxellois ne les connaissent malheureusement que trop bien. Les "zones à concentration d’accidents" sont au total 448 en région de Bruxelles-Capitale. Elles représentent 51 kilomètres de voiries, à savoir 2,7 % du réseau, mais concentrent pourtant à elles seules un tiers des accidents de circulation.

Et parmi les 448 Zaca, 30 ont été définies comme prioritaires (dont la moitié sur le territoire de la commune de Bruxelles). 23 de ces voiries sont du ressort de la Région, et parmi ces dernières, 14 sont désormais considérées comme "résolues" et ont déjà fait l’objet d’au moins une intervention. "Depuis 2019, la sécurité routière est la priorité numéro 1 à Bruxelles, et cela se voit. Nous sommes en train de rattraper notre retard", se réjouit la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).