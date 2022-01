Pour se déplacer à Bruxelles, on pense souvent au tram, au métro, au vélo, à la trottinette, à la voiture… et le train reste souvent une alternative plutôt négligée les trajets intra-muros. Mais ce mode de déplacement, s'il reste sous-utilisé, semble séduire de plus en plus. Du moins si on en croit les chiffres du réseau S, à savoir le réseau ferroviaire du fameux RER qui couvre le périmètre de 30 kilomètres autour de Bruxelles.

“Si l’on exclut la période la plus récente correspondant à la crise sanitaire, la fréquentation observée sur le réseau S a considérablement augmenté ces dernières années : +44% entre 2015 et 2018”, a expliqué la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) en commission, à la suite d’une intervention des députées Joëlle Maison (Défi), Anne Charlotte d’Ursel (MR) et Isabelle Pauthier (Écolo).

Selon la ministre, l’offre “S” augmente en moyenne de près de 5% chaque année. Exemple emblématique récent : l’ouverture de l’arrêt “Anderlecht”. “Les renforcements continueront d’être implémentés au cours des plans de transports successifs pour s’achever sur la période 2027-2030. À terme, la SNCB estime qu’une vingtaine de gares au moins (sur les 35 que compte la Région de Bruxelles Capitale) pourront être desservies par 6 trains S par heure et par sens, voire davantage.”

Autant dire que nous sommes actuellement loin du compte… Le tableau des fréquences de 2019 fait état au mieux de deux trains par heure pour les onze liaisons S. Avec d’ailleurs un seul passage, voire aucun, le week-end.

À court terme, les efforts seront concentrés sur la ligne S4 (reliant Jette et le quartier européen), l’offre du samedi et l’amplitude des horaires. Reste également à voir les effets à long terme du “Brupass” et sa version élargie (Brupass XL), le ticket combiné qui permet de voyager avec le même ticket via tous opérateurs de transport en commun (Stib, De Lijn, Tec et SNCB). Et dont les prix devraient augmenter prochainement...