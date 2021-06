Sur le siège de sa voiture, Michel tapote son volant, de plus en plus nerveusement., souffle l'automobiliste.Son énervement et son impatience étaient partagés par beaucoup d'autres ce lundi dans le quartier Bordet, à Evere.

Et pour cause, en raison du sommet de l'Otan et de la première visite officielle du président américain Joe Biden en Belgique, l'A 201/avenue Léopold III est fermée toute la journée dans les deux directions entre le Ring 0 et l'intersection avec l'avenue Bordet. La circulation automobile a donc été ralentie et déviée, tout comme celle de certains bus. Ca n'a pas été le cas de celui d'Amina, une Everoise qui a préféré partir plus tôt pour arriver à l'heure à ses examens. "Finalement, il n'y a pas eu beaucoup plus de bouchons que d'habitude mais je voulais être sûre d'être là à temps donc j'ai pris celui de 11h45. Je suis arrivée à l'école à 12h35, c'est plus ou le moins le temps que je mets d'habitude et j'ai pu relire mes notes avant mon premier oral qui commençait à 13h."

De son côté, la Stib indique que tout s'est passé de manière relativement fluide. "Beaucoup de perturbations étaient planifiées mais des soucis se sont rajoutés en temps réel. Deux perturbations sur le réseau bus ont notamment engendré pas mal de stress pour les équipes d’encadrement du réseau, les chauffeurs et les clients", explique la porte-parole de la Stib Françoise Ledune. D'abord, au niveau de la ligne 12 : "La police avait annoncé une fermeture du boulevard Leopold III. Les bus devaient être déviés par la chaussée d'Haecht mais celle-ci a été elle-même fermée en cours de matinée. La déviation a du être modifiée en temps réel via la chaussée de Louvain. L’itinéraire non prévu n’était donc ni connu du personnel de conduite, ni balisé."

Cette fermeture non prévue a également engendré des soucis pour la ligne 21 vers l’aéroport qui a du être arrêtée à Bordet. A cela s’est ajouté la congestion automobile à Bordet avec les fermetures d’accès de la police. "Cela a rendu très très compliqué le trajet aller et retour des voyageurs vers l’aéroport", précise Françoise Ledune, qui invite les voyageurs à consulter les outils de communication de la Stib pour rester informés sur les nouvelles déviations.

La police de la zone Bruxelles-Ixelles, qui veille à la sécurité des visites officielles et au respect des déviations, confirme quelques perturbations de circulation mais aucun problème majeur. "Les délégations sont bien rentrées sur le site de l'Otan. Des manifestants se sont retrouvés à proximité mais tout se passe bien aussi", indique Elke Van de keere, porte-parole de la zone.

Bruxelles Mobilité assure quant à elle que la circulation était très calme ce lundi. Mardi, le site de l'ambassade américaine (la rue Ducale et la voie latérale du boulevard du Régent entre la rue de la Loi et la rue Lambermont) restera fermé. Dans le quartier européen, le périmètre habituel dit sommet européen sera fermé la matinée. La circulation autour du Palais Royal sera également perturbée la journée sur la place des Palais, la place du Trône, la rue de Brederode et le Parc Royal.

Des fermetures temporaires de la circulation sont aussi possibles, entre autres, à la fin de la E19 (entrée Machelen), le Ring 0, la E40 entre le Ring 0 et le complexe Reyers, la rue de la Loi, la rue Belliard, le boulevard de Waterloo, l’avenue de la Toison d’Or et la petite ceinture de Bruxelles en surface.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.polbru.be.