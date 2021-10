Le jeudi 21 et le vendredi 22 octobre, un sommet européen se tiendra à Bruxelles dans les bâtiments du Conseil européen, rue de la Loi.

Un périmètre de sécurité sera installé dans le quartier dès 12h15 le jeudi, et seules les personnes autorisées pourront y circuler. Celui-ci contiendra le rond-point Schuman, une partie de la rue Froissart, et la rue de la Loi entre le rond-point Schuman et la Résidence Palace.

Toutes les fenêtres des bâtiments doivent rester fermées. Les livraisons seront impossibles et rien ne pourra se trouver sur les trottoirs, comme les poubelles, les vélos mais également les terrasses.

Le tunnel Reyers-Centre sera quant à lui complèment fermé à 11h15.

© Polbru

Du côté des transports en commun, les lignes de bus 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desserviront pas la station Schuman. Les lignes 27, 59 et 80 sont déviées autour de la place Jourdan. Attention également à l'arrêt de métro Schuman. Plusieurs sorties seront temporairement fermées, exceptés les accès du côté de la gare SNCB (Berlaymont) qui restent ouverts.

Ce sommet européen réunira les dirigeants de l'UE pour discuter de la pandémie, de la transformation numérique, des prix de l'énergie, des migrations et des relations extérieures.