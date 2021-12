C’était en quelque sorte la proposition de dernière chance… Et elle a fait mouche. Hier soir, les députés de la majorité de la commission Intérieur ont voté la proposition d’ordonnance élaborée et validée par le gouvernement bruxellois hier jeudi, sur initiative du ministre-président Rudi Vervoort (PS). Cette initiative a pour objectif de permettre aux chauffeurs LVC (Uber, etc.) de reprendre leur volant rapidement, samedi midi précisément. Pour mémoire, ils sont en panne d’activité depuis que la firme californienne a stoppé l’application sur la région capitale le 25 novembre dernier, deux jours après une décision de justice recalant sévèrement le système Uber. La proposition d’ordonnance a été soutenue la semaine dernière par les partis de la majorité, à l’exception du PS, créant une crise ouverte au sein du gouvernement bruxellois.