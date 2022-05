Les discussions du "plan taxi" devaient se terminer "au finish" ce mardi au parlement bruxellois. Elles seront finalement prolongées mardi prochain. "Ce sera vraiment le finish", promet le président de commission Guy Vanhengel (Open VLD).

Mais autre retard annoncé : l’implémentation de la réforme du secteur des taxis. Interviewé sur le plateau de RTL en décembre dernier, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) avait annoncé que la réforme devrait être opérationnelle en "juin, juillet"… mais ce sera finalement plutôt pour l’automne. L’exécutif espère envoyer les textes en juillet au conseil d’État, pour que les arrêtés d’exécution soient prêts en septembre.

Ce retard n’est cependant pas sans conséquence. Pour rappel, Uber a dû fermer fin novembre sa plateforme à la suite d’un arrêt défavorable de la cour d’appel de Bruxelles. Pour permettre aux chauffeurs de continuer à exercer et inciter Uber à rouvrir sa plateforme, la majorité a mis au point la désormais célèbre ordonnance “sparadrap”... qui prend fin en juillet. L’exécutif vient donc de décider de prolonger l’ordonnance jusqu’au 22 octobre, a indiqué Vervoort au parlement régional. "De cette manière, l'ensemble de la réforme pourra entrer en vigueur avant la fin de la prolongation de l'ordonnance sparadrap."

Toujours des inconnues

Lors de la commission Intérieur de ce mardi, peu de réponses décisives ont été apportées sur le futur du secteur. Par rapport au numerus clausus : "le gouvernement va évidemment déterminer un plafond sur base de la situation actuelle et de la réalité socio-économique de la Région", indique le ministre-président. Le quota est attendu avant l’été selon le cabinet. Quant au tarif minimum prévu dans le prescrit légal : "il sera décidé par arrêté après concertation avec le secteur".

Le projet de réforme prévoit pour rappel un statut commun pour les chauffeurs, tout en maintenant une distinction entre les "taxis de stations" (taxis classiques) et "taxis de rue" (actuels "LVC", à savoir Uber et Heetch), comme le fait la législation flamande. Le texte est jugé discriminatoire par Les Engagés, la NVA et le MR, qui sont venus avec une volée d’amendements.

Ce mardi, plusieurs manifestations ont eu lieu en marge des discussions parlementaires. Une trentaine de chauffeurs LVC ont protesté devant l’hémicycle régional. La fédération belge des taxis a également exprimé son mécontentement devant le cabinet de la ministre Van den Brandt.