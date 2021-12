Après le nom, le permis ! La Ville de Bruxelles vient d’obtenir le feu vert de l’administration de l’urbanisme pour le réamagement du rond-point Reper-Vreven, désormais rebaptisé "place Marsupilami".

Le rond-point laekenois, situé entre l’Atomium, l’avenue Houba de Strooper et le parc, sera pour rappel totalement réaménagé. La rue entre la rue Reper-Vreven et Félix Sterckx va être supprimée, ce qui permettra de créer une véritable place de plain-pied, avec une aire de jeux, du mobilier urbain, une zone de réparation pour vélos, une fontaine et des arbres.

© D.R.

Les travaux devront débuter en mars 2022 et vont durer environ 80 jours. Une dizaine d’emplacements de stationnement seront supprimés.

© DEMOULIN BERNARD

Pour rappel, le nom "place Marsupilami" a fait l’objet d’un vote jusqu’au 15 octobre. Une légende raconte qu’"André Franquin a inventé le célèbre cri du Marsupilami de "Houba houba" lorsqu’il traversait l’avenue du même nom", à savoir l’avenue Houba de Strooper.

"Il était donc essentiel pour nous de créer une place adaptée aux enfants : un lieu où ils peuvent jouer et faire du vélo en toute sécurité, cueillir des fruits et vivre au rythme de toutes les saisons. Ces aspects ludiques se reflètent également dans le nom que les habitants et habitantes ont choisi pour la place", commente l’échevine bruxelloise Ans Persoons (Vooruit), en charge de l’Urbanisme.

Un nouveau plan de circulation est prévu pour le quartier, et sera présenté le 26 janvier.