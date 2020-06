La légalité de la nouvelle politique de stationnement schaerbeekoise est remise en question.

La gestion du stationnement n'en finit plus de faire polémique à Schaerbeek. Au conseil communal de ce soir, Cédric Mahieu (CDH) demandera aux autorités locales de rembourser des rétributions qu'il juge indues. En cause : la légalité et la régularité de l’affichage du règlement complémentaire de circulation routière adopté le 19 novembre 2019 par le Collège et qui institue les anciennes zones bleues en zones vertes.

"Ce règlement devait, selon la loi, être publié pour entrer en vigueur cinq jours après sa publication. Or, dans sa réponse, le Collège m’affirme que la publication n’a été réalisée que le 14 avril 2020. En toute logique juridique, ce règlement n’a donc pu entrer en vigueur que le 19 avril. Les redevances perçues entre le 1er janvier 2020 et le 18 avril 2020 sont donc illégales et indues", estime le conseiller communal.

Le Collège, lui, ne partage pas cette logique juridique et, sur base d’un avis d’avocat, rétorque que la seule signalisation suffit pour que la redevance soit due. "Curieuse logique, il suffirait qu’un bourgmestre se lève un matin en ordonnant à ses services de remplacer les panneaux de signalisation d’une zone pour que tout d’un coup des redevances puissent être perçues, réagit Cédric Mahieu. La signalisation et les horodateurs ont été installés dès le mois de décembre 2019, trompant ainsi la légitime confiance que devrait avoir tout usager dans la signalisation routière. Cette situation a été dénoncée conseil communal de février et malgré cela, des redevances ont été réclamées et des poursuites entamées. Une bonne gouvernance impose le remboursement de ces redevances indues. Il importe donc que le conseil communal, fort de sa compétence régalienne en matière de rétributions, donne instruction à l’Agence bruxelloise de stationnement de rembourser ces rétributions indues et de mettre fin à toute procédure de récupération en cours."

Pour rappel, le 4 juin dernier, plusieurs habitants de Schaerbeek ont introduit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre la nouvelle politique de stationnement de la commune. Ils estiment que l'administration communale n'a pas respecté le cadre légal en adoptant cette nouvelle politique de stationnement.