Le parti demande de lancer un processus de participation citoyenne pour trouver une solution aux problèmes de stationnement à Schaerbeek.

Décidément le nouveau règlement de stationnement à Schaerbeek ne cesse de faire couler de l'encre. Après une pétition contre, une interpellation citoyenne pour, et une motion contre de la part du PS et du PTB, le CDH se positionne à son tour.

Ainsi, les humanistes demandent à la majorité d’apaiser la situation en suspendant l’entrée en vigueur du nouveau règlement de stationnement et en lançant un processus de participation citoyenne, "permettant d’aboutir à un plan de stationnement suscitant l’adhésion des schaerbeekois et ayant pour objectif à la fois de réduire les risques de véhicules ventouses tout en portant le moins possible atteinte à la vie sociale des schaerbeekois."

"Ce changement a été décidé sans prendre en compte l’avis des schaerbeekois", déplore le conseiller communal Cédric Mahieu (CDH). Le parti dénonce à ce sujet "l’hypocrisie des partis écologistes – francophone comme néerlandophone – qui font l’éloge de la participation citoyenne en campagne électorale mais qui, une fois au pouvoir, prennent leurs décisions du haut de leur tour d’ivoire sans mettre en œuvre la participation citoyenne qu’ils appelaient de leurs vœux."

Pour le CDH, la politique de stationnement à Schaerbeek constitue un débat qui nécessite un dialogue avec les citoyens schaerbeekois afin d’apaiser les choses.