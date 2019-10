Soit, près de deux fois plus que le montant annoncé par le PS voici quelques mois.

L'an prochain les usagers de la Stib de moins de 25 ans et de plus de 65 ans ne paieront plus un cent pour monter dans un bus, métro ou tramway bruxellois. Récemment, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) avait assuré que cette mesure coûterait environ 11 millions d'euros. Une paille dans le budget de la Stib.



Ce matin, en commission environnement, la ministre bruxelloise de la Mobilité a revu le coût à la hausse : 20 millions d'euros par ans. "Nous sommes très tôt dans la législature, mais c'est dans l'accord de coalition, nous allons donc le mettre en œuvre", confirme la ministre compétente, Elke Van den Brandt (Groen) à nos confrères de Bruzz.

"Ce n'est pas que nous ne connaissons pas l'impact de cette mesure, mais les négociations sont toujours en cours, je ne vais donc pas envoyer de chiffres ni de données au comité sans mon accord." Néanmoins, "la Stib a estimé le coût de cette mesure à environ 20 millions d'euros par an", a précisé le porte-parole de Van den Brandt, Pieterjan Desmet, à Bruzz. "Le moment choisi pour l'introduction et le mode de financement doivent encore être examinés par le gouvernement."