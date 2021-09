Le 1 et le 5 passeront toutes les 2 minutes le matin en heure de pointe; le 2 et le 6 toutes les 2 minutes et demie.

Bonne nouvelle pour les navetteurs : la fréquence des métros de la Stib va augmenter lors des heures de pointe, a indiqué le CEO de la Stib, Brieuc de Meeûs, dans une interview accordée au journal Le Soir. Les heures de pointe du matin seront élargies de 6h45 à 10h45 sur les lignes 1 et 5 ; de 6h15 à 10h30 pour les métros 2 et 6.

"La mise en service des nouvelles rames sur les lignes 1 et 5 permet de libérer des rames pour les lignes 2 et 6. Grâce à cela, les fréquences sur les lignes 2 et 6 augmenteront juste après les vacances de Toussaint", nous explique la porte-parole de la Stib. Actuellement, les métros 2 et 6 passent toutes les trois minutes en heure de pointe. Dès le 8 novembre, ce sera toutes les 2,5 minutes.

Pour les lignes 1 et 5, la fréquence actuelle est de 2 minutes et demie en heure de pointe sur le tronçon commun (entre la Gare de l'Ouest et Mérode). Ici aussi, une demi-minute sera gagnée prochainement, dès l’installation de la nouvelle signalisation : le passage des rames 1 et 5 se fera dès lors toutes les 2 minutes.