Après deux ans de travaux, la station Bourse, rebaptisée Bourse-Grand-Place, a été inaugurée en grande pompe ce jeudi au cœur de Bruxelles, où transitent chaque jour des milliers de touristes.

Lors de la rénovation, le confort des passagers a été au centre des préoccupations. L'accent a été mis sur l'accessibilité, la sécurité, l'éclairage et la propreté. Par ailleurs, la station a été dotée de parkings vélos sécurisés, de points et ateliers vélo et d'un nouvel espace artistique.

Les stations de métro et pré-métro bruxelloises sont tristement connues pour leur insécurité et leur saleté. Raison pour laquelle un effort particulier a été consenti dans l'embellissement de la station, qui présente un design unique. "Il faut que les stations deviennent des espaces de rencontre ! Quand ces endroits sont embellis, les usagers vont plus facilement les respecter. Cela contribue à améliorer la sécurité et le sentiment de bien-être, ainsi que la convivialité entre les usagers", confie Pascal Smet (SP.A), ministre bruxellois en charge de la Mobilité et des Travaux publics.

Du côté Nord, la station abrite deux œuvres d'art mythiques de Pol Bury (Moving ceiling, 1976) et Paul Delvaux (Nos vieux trams bruxellois - 1978), maintenant restaurées et mises en valeur par une lumière spécifique.

L'oeuvre de Pol Bury © DR



L'oeuvre de Paul Delvaux © DR



L'objectif : humaniser l'espace souterrain par l'intégration d'autres œuvres, telles que les portraits des pionniers des vélos et des cyclistes.

Les pionniers des vélos © DR



Dans la continuité de la station (côté sud), un espace d'exposition est réservé pour les jeunes artistes émergents. Cet espace de 500 mètres carrés, baptisé Qartier, est caractérisé par une architecture intimement liée à l'art. Le spectateur est pris aux jeux des matières telles que la pierre naturelle et les surfaces poly-miroirs. Le plafond, suspendu et entouré d'une structure de scène, est parsemé d'un éclairage qui prend la forme des constellations du système solaire. Vitrines, projecteurs et écrans de diffusions complètent cette mise en scène où le spectateur devient l'acteur principal.

L'espace Qartier © DR



La particularité du lieu est d'être une zone de transition et d'échange avec des usagers qui la traverseront. Les œuvres exposées doivent donc s'adapter à tout public.C'est l'ASBL Zinnema qui va exploiter les lieux.

De la place pour les cyclistes dans la station

L’intégration de la dimension cycliste dans le centre-ville est une première à Bruxelles. Le projet architectural derrière cet espace va au-delà d’un simple parking vélo à la décoration mettant Bruxelles et la Belgique à l’honneur. Le parking vélo a une capacité de 194 places en accès libre et propose 610 places sécurisées pour les vélos classiques et 18 places sécurisées pour les vélos cargo. Le parking vélo se trouve au niveau -1 de la station, il est facilement accessible via les larges escaliers équipés de goulottes ou via l’ascenseur donnant sur le boulevard Anspach.

L'espace parking vélo © DR