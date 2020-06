La Stib va procéder au remplacement d’un aiguillage situé entre les stations Stuyvenbergh et Houba-Brugmann.

Dans le cadre de l’entretien régulier de son réseau, la Stib va remplacer un aiguillage situé entre les stations Stuyvenbergh et Houba-Brugmann, sur la ligne de métro 6. Ces travaux nécessitent d’interrompre la circulation des métros entre les stations Bockstael et Roi Baudouin le samedi 20 et dimanche 21 juin.

Des navettes de bus circuleront entre les stations Bockstael et Heysel, avec un passage par la station Roi Baudouin avant d’arriver à la station Heysel, afin d’assurer le service aux voyageurs. La circulation des métros sera rétablie le lundi 22 juin pour le début de service.