Le Stib va creuser une voirie de 400 mètres pour relier la gare de Calevoet à la rue de Stalle Bruxelles Mobilité

La Stib compte offrir une liaison directe à ses voyageurs entre la gare de Calevoet et la rue de Stalle via la rue du Wagon. L'enquête publique démarre ce jeudi et se clôture le 19 février. Les riverains du clos de la rue du Wagon estiment que ce projet est disproportionné. Ils craignent une dépréciation de la valeur de leur bien.