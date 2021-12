La Stib a été contrainte de modifier l’itinéraire des lignes de bus 49 et 89 dans les quartiers Scheut et Prince de Liège. Depuis le 1er septembre 2021, suite au mauvais état de la voirie et de la largeur de ses autobus articulés, les bus 89 sont déviés entre Vétérans Coloniaux et Prince de Liège par l’avenue de Scheut et la chaussée de Ninove. De ce fait, l’arrêt historique Henri Rey, terminus du fameux tram 33 de Jacques Brel n’est plus desservi.

Ensuite, à cause des travaux de rénovation de la rue Wayez, c’est l’itinéraire du 49 qui a du être fortement modifié, abandonnant toute desserte entre Prince de Liège/Paulsen et le rond-point du Meir, sans desserte de la place de la Beauté, de la rue Jules Broeren, de la place de la Résistance et de la station Saint-Guidon.

Pour y remédier, la Stib mettra en service dès le 10 janvier 2022 un bus navette 90 qui partira du Peterbos et suivra les itinéraires actuellement abandonnés par les lignes 49 et 89 en boucle comme suit : Peterbos, René Berrewaerts, Paulsen, Henri Rey, Maurice Herbette, terminus Jacques Brel, Birmingham, Aumale, Jules Broeren, Beauté, Cyriel Buysse, Prince de Liège, Commandant Vander Meeren et terminus Peterbos.

Les horaires n’ont pas encore été publiés ni le sens de la boucle, mais d’ici le 10 janvier 2022 les Anderlechtois se sentiront moins abandonnés par la Stib.