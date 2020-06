La suppression d'une bande de circulation au profit d'une piste cyclable engendre des files depuis le ring.

La suppression d'une bande de circulation sur le boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht au profit d'une piste cyclable engendre d'importants embarras de circulation dans tout le quartier, avec des files interminables qui commencent depuis le ring. Suite à l'article paru dans la DH ce mardi, Touring soutient les riverains et commerçants impactés par cette situation.

"Nous recevons beaucoup de plaintes sur la situation de l'avenue Sylvain Dupuis. La suppression d'une voie a créé un véritable chaos qui non seulement arrête le trafic presque toute la journée mais crée également des situations dangereuses où les gens sont déjà à l’arrêt bien avant la sortie Anderlecht du Ring de Bruxelles", explique le porte-parole Stefano Lorenzi. "Qui sera tenu pour responsable en cas d'accident? De plus, il y a maintenant un embouteillage qui n'existait pas auparavant (sauf lors des grands matchs de football mais alors encadrés par la police) et c’est justement le contraire de ce que nous voulons tous, en particulier plus de sécurité et une meilleure qualité de l'air. Sans compter que les voitures sont contraintes de s’orienter vers les rues environnantes telles que l'avenue d’Itterbeek, qui est désormais également submergées par les embouteillages. D'autant plus qu’avec la fermeture du Tunnel Léopold II les déviations sont "maigres" et donc les kilomètres se multiplient ainsi que la consommation et donc la pollution qui en dérive !"

Touring se demande où était l'urgence dans l'aménagement de cet axe qui ne posait pas de problèmes auparavant. "On peut vraiment se demander d’une part quel en était l’urgence et d’autre part pourquoi cette intervention était-elle nécessaire à cet endroit. Après tout, il y a tout de même une large piste cyclable et une station Villo à disposition de tous. Surtout que nous savons également que les cyclistes n’étaient pas demandeur d’un tel aménagement car ils disposaient déjà d’une piste cyclable suffisante."

D’après Touring, cette mesure ne causera que des dommages et des nuisances aux résidents et commerçants de proximité et pour les commerces du Westland Shopping Center qui ont comme priorité urgente d’absolument se relever de la crise.

"Nous devons, maintenant, faire tout notre possible pour soutenir le commerce et l’Horeca dans le cadre de la relance économique. Pourquoi une mesure d'impact n'a-t-elle pas été réalisée en amont? Elle aurait pu éviter des frais vraisemblablement inutiles et permettre un retour à la normal sans de nouvelles contraintes. Touring se bat, depuis toujours, pour une mobilité durable. Il ne faut pas négliger le nombre important de gens qui ne peuvent se passer de la voiture faute d’alternatives suffisantes ou qui carrément ne savent pas faire autrement. Comme pour faire du shopping ou pour leurs activités professionnelles", poursuit Stefano Lorenzi.

Tourjours selon Touring, penser ou espérer que la situation s'améliorera parce que les automobilistes finiront par s'adapter est une illusion dans la situation actuel. "Cela peut d’ailleurs être vérifier dans la rue de la Loi actuellement, où il y a maintenant plus de congestions qu'auparavant avec la suppression de la voie de gauche. Nous nous joignons aux riverains, aux commerçants, aux cyclistes et aux navetteurs qui sont précieux dans la relance économique, pour demander une réévaluation urgente de l’aménagement et un plan durable pour l’implémentation d’une gestion multimodale de la mobilité."