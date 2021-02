Les membres du comité Tervueren-Montgomery ont mis la main sur une étude datant de 2017, écrite par le BRAT, le bureau spécialisé en aménagement du territoire, portant sur le taux d’occupation et de rotation des stationnements entre Merode et le square Léopold II en semaine. Ce travail a été réalisé en vue de l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle sur l’avenue de Tervueren, en lieu et place des 40 emplacements de parking en épis.

Le comité Tervueren-Montgomery se bat depuis longtemps contre ce projet régional qu'il juge disproportionné. Selon ses membres, il est actuellement difficile de trouver une place de stationnement et ces suppressions de places vont contribuer à un report de circulation dans les rues avoisinantes.

De son côté, la Région assure qu'une réflexion est en cours pour compenser la suppression du parking par du stationnement hors-voirie.