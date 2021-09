Dès ce 1er septembre, le tram 32 (Drogenbos Château - Da Vinci), dernière ligne de la Stib exploitée uniquement en soirée, ne circule plus, au profit du bus 52 reliant Forest National et la Gare Centrale. Une "victoire" pour les Forestois, qui peuvent désormais bénéficier d’une liaison directe vers le centre en journée… mais la "soupe à la grimace" pour les Schaerbeekois. C’est du moins ce que regrette le conseiller communal schaerbeekois Cédric Mahieu (CDH), qui déplore la perte de la connexion directe entre Schaerbeek et Forest ainsi qu’une diminution de fréquence en soirée, car ce tram venait renforcer la ligne 55.

"J’étais moi-même utilisateur de la ligne 32 et j’ai été très surpris de voir l’annonce de sa suppression. Le 32 était très utile en soirée, car il permettait d’aller directement dans les restaurants du centre, à la Gare du Midi, voir des amis à Forest… Maintenant, il faut changer de correspondance à la Gare du Nord. Schaerbeek a été oubliée", soupire l’élu d’opposition, qui craint pour l’accessibilité en soirée des quartiers schaerbeekois Collignon, Helmet et Liedts.

"Tant que le métro 3 n’est pas opérationnel, on aurait pu garder cette ligne", regrette l’humaniste, qui interpellera le collège échevinal schaerbeekois à l’occasion du prochain conseil (ce mercredi 8 septembre).

Davantage de 55, correspondances calculées

Du côté de la Stib, on dit prendre en considération les implications de la suppression du tram 32 et de la correspondance supplémentaire des noctambules schaerbeekois.

"On compense cette suppression par une augmentation de la fréquence de la ligne 55 en soirée. On a également essayé de planifier les horaires du 55 pour qu’ils correspondent avec ceux du 3 et du 4. Cela permettra d’avoir la correspondance la plus fluide possible à la Gare du Nord", explique la porte-parole.