Le MR bruxellois propose un tarif adapté dans les transports. Le PS s'y oppose.

Le MR bruxellois a présenté son plan de mobilité de déconfinement. Parmi les propositions du parti libéral, une tarification différente selon les heures d'utilisation. "Tout doit être mis en place pour éviter l’engorgement sur le réseau de la Stib. Pour favoriser l’espace entre les utilisateurs, nous proposons la mise en place d’un tarif différent selon l’horaire. Cela pourrait permettre de déplacer une partie des utilisateurs en dehors des heures de pointe", a expliqué David Weytsman, chef de groupe MR à la Ville de Bruxelles.

Un raisonnement déjà critiqué par le PS. Ridouane Chahid regrette que les libéraux "n'aient pas encore compris l'importance du service public et son efficacité depuis le début de cette crise". Pour le chef de groupe socialiste au Parlement bruxellois, la mesure proposée est avant tout discriminatoire pour celles et ceux qui n'ont pas de moyens de déplacement alternatifs et qui n'ont d'autre choix que d'utiliser les transports en commun.

"Faut-il de plus rappeler au MR que ce ne sont pas les travailleurs qui décident de leurs heures de travail ? Doit-on comprendre du MR bruxellois que son intention est de privilégier une classe de la société vis-à-vis d’une autre ? L’heure est-t-elle à fragiliser encore plus les travailleurs ?", conclut-il.