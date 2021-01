En décembre dernier, le gouvernement bruxellois approuvait le projet de taxation kilométrique appelé Smartmove. Mais pour la FGTB Bruxelles, ce projet n'est pas acceptable dans sa forme actuelle.

"Il est nécessaire d’adopter des mesures pour améliorer la mobilité dans et vers la Région bruxelloise. Les enjeux d’une meilleure mobilité sont en effet importants pour les travailleurs, l’économie, la qualité de vie et la santé de toutes celles et ceux qui vivent et travaillent dans notre belle capitale. A ce titre, soulignons que nous soutenons nous aussi le principe d’une taxation à l’usage de la voiture, plutôt qu’à la possession comme c’est le cas actuellement", explique Coline Laloy, porte-parole de la FGTB-Bruxelles dans un communiqué. "Même si le projet du gouvernement bruxellois semble aller dans ce sens, il pose de nombreux problèmes et questions dans sa forme actuelle."

La FGTB pointe du doigt l'absence de concertation préalable avec les interlocuteurs sociaux bruxellois ainsi qu'avec les deux autres Régions. "Ce projet va avoir d’importantes répercussions au niveau social et économique, en particulier pour les travailleurs et les travailleuses que nous représentons. Par ailleurs, s’il faut regretter la trop courante absence de volonté des autres Régions de se concerter sur les problèmes de mobilité à Bruxelles, il faut se demander si ce "coup de force" du Gouvernement bruxellois est bien le meilleur moyen d’obtenir cette nécessaire concertation et coordination", précise Coline Laloy.

"La situation est encore plus confuse pour les voitures de société immatriculées à Bruxelles : dans ce cas, l’employeur bénéficierait de la suppression des taxes de circulation alors que le travailleur, résidant ou non à Bruxelles, devrait assumer la taxe kilométrique. En tant qu’organisation syndicale, nous revendiquerons légitimement la prise en charge par l’employeur de cette taxe pour les déplacements entre domicile et lieu de travail", précise-t-elle.

Selon la FGTB, l’absence de mesure d’accompagnement est également très problématique. "En marge de cette nouvelle taxation, rien n’est en effet mis en place par le gouvernement bruxellois pour garantir à ces travailleurs et travailleuses de réellement choisir des modes de déplacement alternatifs. Adopter ainsi une mesure coercitive qui risque de durement toucher les travailleurs sans leur offrir d’alternatives n’est pas acceptable", conclut Coline Laloy.