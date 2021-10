Taxes sur les banques et les places de parking : le PTB dénonce la grande générosité de la Ville de Bruxelles Bruxelles Mobilité M. L. © GUILLAUME JC

1 077 euros par an (cette année) par établissement bancaire dans la capitale contre 4 000 euros par an à Anderlecht. En matière de taxe sur les places de parking, un petit tour d'horizon de quelques autres communes bruxelloises met en exergue la générosité bruxelloise. A Molenbeek, la taxe pour une place de parking est de 77 euros, à Saint-Josse elle est de 150 euros (113 euros pour un deux roues), à Schaerbeek c'est 109 euros pour les bureaux, 140 pour les surfaces commerciales, etc. Toutes largement plus chères que le tarif appliqué dans la capitale.