Envie de vivre les mêmes sensations que les cyclistes professionnels ? C’est possible. Le 16 juin prochain a lieu le BXL TOUR. Pour sa troisième édition, cette course amateur et cyclo empruntera, en partie, le parcours de l’étape contre-la-montre du Tour de France. Il accueillera aussi le championnat de Belgique Master. Vous l’avez compris.

Le BXL TOUR 2019 se décline en deux courses. Une course pour les professionnels via le championnat de Belgique Master et une course pour tous les amateurs de bicyclette désireux de rouler à leur allure dans les rues de Bruxelles, sur un parcours balisé et sécurisé avec des voitures et motards de course, un directeur et des commissaires de course, des signaleurs, etc. Bref, comme les pros !

Cette course dite CYCLO est ouverte à toutes et tous en âge de rouler à vélo à un rythme correct. Concrètement, le départ est donné de la prestigieuse place des Palais. Un petit tour jusqu’au musée du Tram, vous descendez jusqu’à la gare de Boitsfort puis remontez via Buyl et le boulevard Brand Whitlock, empruntez le boulevard Lambermont, filez vers l’avenue de Vilvorde pour une arrivée de prestige sous l’Atomium. À l’arrivée, le village BIKECITY vous accueillera autour d’un moment convivial et devant une foule d’activités forcément cycliste et musicale.

Intéressés ? Ne tardez pas. Seuls les 5 000 premiers inscrits participeront à la course amateurs. Les inscriptions se clôturent le 12 juin. Une fois inscrit, il est indispensable d’aller chercher sa plaquette numérotée, muni de la preuve de son inscription. Cette plaquette doit être affichée de façon lisible devant le guidon de votre vélo.

En pratique.

- Départ de la place des Palais à 10 h 30 pour les Cyclo (les amateurs qui roulent à leur aise)

- Arrivée (vers 14 h) avenue du Gros Tilleul

- Distance : 40 km pour les Cyclo

- Horaires : 9 h 30 - 14 h

- Prix des inscriptions : 15 € pour les Cyclo

Retrait des plaquettes à poser sur son vélo : jusqu’au 15 juin inclus à la Maison du Tour, ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 18 h ou, chez Decathlon Evere et Anderlecht, ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 20 h.

Règlement.

Durant la course, le port du casque est obligatoire. Sont interdits : les vélos avec assistance électrique, les tandems, les tricycles, les monocycles, les sièges pour enfant, les remorques. Exception sera faite pour les personnes à mobilité réduite. Plusieurs stands techniques seront installés sur le parcours de la course.

Pour y participer, inscrivez-vous via le lien www.bxltour.be/inscription ou surfez sur www.bxltour.be pour obtenir toutes les informations.