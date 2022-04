Le célèbre harmonica de Toots Thielemans, qui aurait eu 100 ans demain/vendredi, résonnera un peu partout dans la capitale ce week-end. Une foule d'événements est organisée à l'occasion du centenaire de sa naissance. Parmi les initiatives les plus accessibles, citons la Stib, qui diffusera de la musique du maître du jazz dans ses stations de métro ces vendredi et samedi.

Une exposition sur la vie du musicien intitulée Sur les traces de Toots Thielemans prendra place dès la semaine prochaine sur des panneaux entourant le chantier de la future station éponyme, en haut de l'avenue Stalingrad. Elle présentera, en photos, la vie et la carrière du jazzman belge, en mettant l’accent sur son enfance dans les Marolles, au cœur de Bruxelles. La Stib rappelle que Toots Thielemans avait joué dans le métro, en 1976. L'artiste Toots Thielemans y avait joué en live un morceau spécialement composé pour l’inauguration du métro.

Les cafés et restaurants du quartier Stalingrad accueilleront quant à eux, du 10 mai au 5 juillet, une série concerts intimistes, organisés en collaboration avec l’asbl Jazz4you. Les groupes qui joueront marieront la musique du monde et le jazz, en interprétant à chaque fois quelques morceaux de Toots Thielemans. L’agenda de ces concerts est disponible sur le site web Métro 3

Voici d'autres joyeusetés consacrées au jazzman belge le plus célèbre de la planète.

Jusqu'au 31 août 2022, la bibliothèque royale de Belgique propose de découvrir les différentes facettes de Toots Thielemans à travers une exposition interactive unique en son genre. "L'exposition immerge le visiteur dans le célèbre "sound" de Toots. "Elle offre également la découverte des instruments dont jouait Toots, les musiciens avec lesquels il s’est produit sur scène et l’influence indéniable que son "son" exerce encore aujourd’hui sur de nombreux musiciens". Infos : expo Toots 100 .

Un concert hommage sera organisé à Bozar ce vendredi soir, tandis que la Jazz Station revisitera l'univers de Toots Thielemans samedi soir. Plus accessible et gratuit, plusieurs concerts seront joués en plein air, ce samedi à 14 h place de la Bourse, Grand-Place, au Mont des Arts et au Parc de Bruxelles.