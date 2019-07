La ligne d’arrivée se situe sur l’avenue du Parc Royal avec une dernière ligne droite de 250 mètres.

Rappelons le, le samedi 6 juillet sera une journée extrêmement chargée puisque le Grand Départ sera donné depuis Bruxelles, tout comme l’arrivée de la toute première étape du Tour de France 2019. Le départ fictif aura lieu à midi à la place Royale, après quoi les coureurs passeront par le centre-ville en direction de Molenbeek-Saint-Jean. Le départ officiel de cette étape aura lieu à 12 h 25 sur le boulevard Louis Mettewie.

Les coureurs quitteront la région de Bruxelles-Capitale via Anderlecht en direction de Lennik. Le parcours sera fermé à partir de 7 h et ne rouvrira qu’à 13 h 30. Le parcours divise Bruxelles en trois zones le samedi matin. Si vous souhaitez utiliser les transports publics, il est préférable de choisir le train ou le métro. De nombreuses lignes de bus et de tram seront temporairement interrompues ou déviées. La Stib offre des transports publics gratuits le week-end du Grand Départ. Le métro fonctionne à pleine capacité, mais les lignes de tram et bus seront perturbées le long du parcours.

Un aperçu complet de toutes les déviations et interruptions sur le réseau Stib est disponible sur www.stib-mivb.be. Les lignes de bus raccourcies et déviées sont : 13, 20, 27, 27, 29, 33, 38, 46, 49, 49, 53, 54, 54, 63, 65, 66, 66, 71, 75, 86, 87, 89, 95, N11. Lignes de tram interrompues : 19, 51, 82, 92, 92, 93.

Le peloton déboulera vers le parc de Laeken l'après-midi

L’arrivée de la première étape se déroule sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Après une épopée de 192 km, les coureurs retourneront à Bruxelles durant l’après-midi. Ils passeront par l’avenue de Tervuren, et de là rejoindront le parc royal de Laeken.

La ligne d’arrivée se situe sur l’avenue du Parc Royal avec une dernière ligne droite de 250 mètres. Le parcours sera fermé à partir de 12 h et ne rouvrira qu’à 18 h 30. La zone d’arrivée restera fermée jusqu’à la tombée de la nuit. L’itinéraire de la course divise Bruxelles en deux zones le samedi après-midi. La ligne d’arrivée est à 20 minutes à pied des stations de métro Stuyvenbergh, Houba Brugmann et Bockstael.

À l’arrivée, un parking supplémentaire pour vélos est prévu dans le parc de Laeken, près de la place Saint-Lambert. Comme déjà indiqué, il y a aussi un parking supplémentaire pour vélos à la place De Brouckère et les parkings vélos aux stations de métro De Brouckère et Bourse sont gratuits pour l’occasion. De là, la connexion avec la zone d’arrivée se fait aisément.

Les parkings de dissuasion Coovi-Ceria et Kraainem seront gratuits ce jour-là.