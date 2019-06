Plus qu’un mois avant le grand départ du Tour de France qui s’élancera depuis la Grand-Place de Bruxelles le 6 juillet prochain ! Du côté des équipes de Bruxelles Mobilité, l’on s’active pour préparer au mieux cet événement planétaire qui aura d’importantes conséquences sur la mobilité dans et autour de la capitale.

Préparer un événement de cette ampleur nécessite une préparation d’orfèvre, et de nombreux travaux d’aménagement des voiries sont actuellement en cours pour permettre aux coureurs d’emprunter les routes bruxelloises, parfois en mauvais état, en toute sécurité. Dans ce cadre, plusieurs travaux de réasphaltage ont eu lieu. C’est le cas du côté du boulevard Mettewie, qui relie la basilique de Koekelberg à la chaussée de Ninove, qui a déjà fait l’objet de travaux de réasphaltage, mais également du boulevard Lambermont qui sera emprunté dans son entièreté, et du boulevard du Souverain. En tout, ce sont donc près de 20 km de voiries qui ont été réasphaltés.

"Les travaux d’asphaltage ont été réalisés durant chaque week-end du mois de mai. Trois tronçons de l’avenue de Tervueren seront encore réalisés le week-end prochain. Deux tronçons concernent la latérale en sortie de ville et, plus perturbant, les bandes centrales entre Mérode et Montgomery doivent être réasphaltées dans les deux sens. Des perturbations de circulation sont à prévoir", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

D’autres petites réparations comme les taques affaissées ou le rabotage des dos-d’âne sont également en cours. Le montant global de ces travaux est estimé à deux millions d’euros.

D’autres travaux sont à charge de Brussels Major Event, l’ASBL qui s’occupe des grands événements à Bruxelles. Ces travaux visent notamment à combler les rails de tram avec des bandes en caoutchouc pour éviter les chutes des coureurs. Une bande adhésive sera placée par la suite sur les bandes en caoutchouc afin de les stabiliser et d’éviter aux coureurs de déraper. Parmi les axes les plus problématiques concernant les rails de tram, l’on retrouve le carrefour entre l’avenue de Tervueren et le boulevard du Souverain, celui entre l’avenue de Galilée et la rue Royale, et le carrefour entre le boulevard Général Jacques et l’avenue Buyl à Ixelles.

Du côté de la Stib, aussi, on s’active en coulisse. Le renfort de l’offre de transport public sera axé sur le métro ainsi que sur les lignes de tram qui ne seront pas perturbées par le parcours. Le week-end des 6 et 7 juillet, les lignes de métro 1 et 5 seront renforcées avec un métro toutes les six minutes au lieu de dix. Les métros de la ligne 6 circuleront eux toutes les 4 minutes au lieu de 10 minutes afin de mieux desservir le plateau du Heysel où sera juchée l’arrivée des deux premières étapes. Le tram 3 circulera toutes les 4 minutes pour l’axe centre-ville - plateau du Heysel. Enfin, de nombreuses lignes seront déviées ou perturbées dans le centre et l’ouest de la capitale principalement. Des bus navettes seront mises en place pour assurer la continuité du service. Rappelons enfin que l’ensemble du réseau Stib sera gratuit durant tout le week-end du grand départ.