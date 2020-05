Pour la société d'assistance et de dépannage, "il faut éviter à tout prix, le remplacement radical de la voiture par les piétons ou les cyclistes".

Touring ne s’attend pas à un retour du trafic à la normale ni dans les prochaines semaines, ni en été (juillet-août). "Il est donc normal qu’un aménagement provisoire soit mis en place afin que les personnes qui ne désirent pas prendre les transports en commun choisissent la marche, le vélo ou la voiture pour se déplacer, comme annoncé par le gouvernement bruxellois." Par contre, Touring déplore d'une part le manque de concertation et n’accepte pas d'autre part que certains de ces aménagements, soi-disant provisoires, deviennent permanents sans évaluation et étude d’impact sur la circulation.

Vu les circonstances de distanciation sociale et leur impact sur la mobilité, Touring comprend et encourage le fait de donner, le plus rapidement possible, plus de place aux usagers faibles qui choisiront la marche ou le vélo. "Mais ces mesures doivent rester provisoires et être évaluées et adaptées si nécessaire, par exemple si l’impact sur la circulation est négatif et si ça crée des embouteillages là où il n’y en avait pas auparavant. Il faut éviter une crise économico-sociale profonde. Il est primordial de soutenir certaines activités qui seront fortement touchées par cette crise, mais pas n’importe comment."

Touring s’oppose également à l’interdiction totale de la voiture dans certaines zones comme le Bois de la Cambre - qui n’a rien d’un quartier commercial. Mais aussi dans d’autres villes et communes. "Le Bois de la Cambre, s’il est fermé, est comme un mur infranchissable sur plusieurs kilomètres, compromettant ainsi la sécurité de toute la zone des Cliniques de l'Europe de Bruxelles (Site Ste-Elisabeth – Uccle). Il faut un partage équitable et éviter à tout prix, le remplacement radical de la voiture par les piétons ou les cyclistes. Les alternatives telles que la marche ou le vélo ne sont pas adaptés pour tous les type de trajets ou tous les besoins. Certaines personnes ne peuvent se déplacer autrement qu’en voiture qui est d’ailleurs le moyen de transport le plus approprié pour le respect de la distanciation sociale, non seulement pour se rendre à l’hôpital par exemple, mais aussi pour aller travailler."