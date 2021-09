Le "Brussels Mobility Center" a été inauguré ce mercredi : le lieu de 2.500 m² abrite désormais les différents centres de dispatching de la STIB et le Centre de Gestion du trafic de Bruxelles Mobilité, maintenant réunis au sein d’un bâtiment commun dans le coeur de Bruxelles.

La Stib dispose en effet de six cellules de dispatching pour gérer le réseaux bus, tram et métro, les infrastructures et l’alimentation en énergie électrique, la sécurité et l’informatique. Des services qui étaient autrefois répartis dans différents lieux de la Région bruxelloise. À titre d’exemple, le contrôle des trams et métros a été pendant 50 ans situé dans la station Parc (actuellement en rénovation).

© Stib

Ce rapprochement a pour ambition "d’améliorer encore la communication et la collaboration entre les différents services qui œuvrent au quotidien pour une meilleure mobilité à Bruxelles".

Près de 300 personnes

Sur place, près de 300 personnes sont mobilisées pour surveiller en temps réel l’ensemble du réseau de transport public bruxellois. "Ils veillent à la régulation des lignes, gèrent à distance les incidents en collaboration avec le personnel sur le réseau et les voitures d’intervention en surface, communiquent avec les chauffeurs, les conducteurs et les agents de sécurité pour les aider et les guider dans leur travail au service des clients", explique la Stib.

"Quand on gère un réseau intégré de bus, tram et métro, pour une bonne part plongé dans le trafic urbain, il est indispensable de communiquer et de coopérer entre les gestionnaires de tous ces modes de transport, pour offrir aux Bruxellois et aux navetteurs un service de transport le plus intégré et le plus fluide possible", indique Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB.

Bruxelles Mobilité a également posé ses valises dans le bâtiment, à côté de la Stib, pour assurer le monitoring des tunnels et du réseau routier. "Nos rues doivent devenir peu à peu plus intelligentes pour permettre à tous et toutes de se déplacer, de se balader, ou même de rester immobiles en toute sécurité. Cela passe par une amélioration de l'infrastructure pour tous les modes, sur laquelle nous travaillons depuis le début de la législature, et aussi, par une gestion du trafic efficace et coordonnée avec tous nos opérateurs de mobilité", souligne Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité.