Dès ce lundi 8 novembre et ce jusqu’au vendredi 19 novembre, le trajet du tram 82 est perturbé en raison de travaux de remplacement d’aiguillages à hauteur de l’arrêt Gare de l’Ouest (commune de Molenbeek-Saint-Jean). Le tram 82, qui relie Drogenbos à la gare de Berchem, est en effet interrompu entre les arrêts Quatre-Vents et Gare de l’Ouest. La Stib recommande à ses usagers de parcourir cette courte distance à pied (entre quatre et huit minutes de marche) ou d’emprunter le bus 86 qui effectue également cette liaison. Notons que l’arrêt du 82 de la Gare de l’Ouest en direction de la gare de Berchem-Sainte-Agathe est quant à lui déplacé dans l’avenue Joseph Baeck (numéro 8). Les derniers départs de la ligne depuis Berchem en direction de la gare de l’Ouest sont assurés par des T-bus.

© Stib