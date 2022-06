Les lignes 82 et 97 connaîtront des interruptions en raison de travaux sur la chaussée de Bruxelles.

Traverser Forest en transport en commun sera plus fastidieux pendant les vacances. En raison d’un chantier de Vivaqua chaussée de Bruxelles, la circulation automobile sera interrompue entre les arrêts Saint-Denis et Forest-Centre. Du vendredi 1er juillet au dimanche 28 août, deux lignes de tram et quatre lignes de bus seront impactées.

Le tram 82 sera interrompu et remplacé par des bus (T-bus) entre les arrêts Forest-Centre et Neerstalle. Le bus circulera d’ailleurs jusque Bervoets (terminus).

Perturbations également au niveau du tram 97, qui emprunte le même tronçon. La ligne sera interrompue entre les arrêts Wiels et Neerstalle. "Le tronçon Wiels – Forest Centre reste desservi par les trams 82, le tronçon Forest Centre – Neerstalle par les T-bus", indique la Stib.

Enfin, les bus 50, 54, 74 et N12 seront déviés pendant cette période. Plusieurs arrêts sont d’ailleurs déplacés.

Notons que d’autres nouvelles perturbations auront lieu durant cet été. Place Liedts à Schaerbeek, quatre lignes de trams sont impactées et connaissent des interruptions entre le 25 juin et le 28 août.

Boulevard Général Jacques, à Etterbeek, également : les rails seront remplacés entre l’avenue de la Couronne et le boulevard du Triomphe. Ce qui impacte deux lignes de trams au niveau des arrêts VUB et Etterbeek Gare du 1er juillet au 28 août.