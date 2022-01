Les travaux ont débuté à la gare de Schaerbeek et devraient s’achever cet été. La SNCB est en train de prolonger le tunnel sous les voies de la gare schaerbeekoise en direction du canal, afin d’assurer "une liaison piétonne plus rapide et plus sûre avec le centre commercial Docks Bruxsel".

"Ces dernières semaines, des excavatrices ont ouvert le mur à l'extrémité du couloir souterrain piéton sous les voies de la gare de Schaerbeek. Des travaux de renfort de la structure sont actuellement en cours. Des travaux à l’extérieur du tunnel avaient déjà été entamés l’été dernier", nous explique la porte-parole de la société publique ferroviaire.

Cette nouvelle structure permettra de raccourcir le temps de trajet entre la gare et le centre commercial. "La distance de marche passera de 1,1 km à +/- 400 m. Cela fera du train une alternative plus attrayante. Ce trajet sans détour jusqu’à l’Avenue de Vilvoorde permettra aux voyageurs de traverser les voies ferrées en toute sécurité via le couloir souterrain", indique la SNCB.