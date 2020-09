Alors que la zone 30 généralisée, hors voiries structurantes, sera d'application à partir du 1er janvier 2021, trois radars tronçons supplémentaires vont faire leur apparition encore cette année. Ils seront situés au quai de Mariemont, au quai Demets et sur l’Avenue Jules Bordet. Si aucune date précise d'inauguration n'est encore communiquée, leur implémentation est belle et bien prévue pour cette année, à l'aube de l'instauration de la zone 30 généralisée.

Actuellement, il y a déjà trois endroits en Région bruxelloise où un radar tronçon est opérationnel: le tunnel de la Porte de Hal, les tunnels Bailli-Stéphanie et le Boulevard Léopold III. En 2019, ces trois dispositifs ont enregistré un total de 48.349 infractions pour excès de vitesse. L’immense majorité des contraventions portent sur le tunnel de la Porte de Hal (41.465) alors qu’on en a comptabilisé 4.452 pour les tunnel Bailli-Stéphanie et 2.342 pour le Boulevard Léopold III.

Du côté du Boulevard Léopold III, plus de 90 % des véhicules en infraction roulent à des vitesses comprises entre 50 km/h et 69 km/h.

"Nous pouvons voir que les radars tronçons ont un effet vraiment préventif en terme de vitesse", explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité. "Très rapidement, les habitudes sont prises et la vitesse moyenne diminue sensiblement."

Avec l'arrivée de la zone 30 au premier janvier, la ministre de la Mobilité espère multiplier ce genre de dispositif à l'avenir afin d'améliorer la sécurité routière à Bruxelles. "La vitesse n’est pas toujours la cause des accident mais en est toujours un facteur aggravant. Dès le premier janvier 2021, excepté les grands axes, toute notre région sera une Ville 30 pour rendre notre espace public plus sûr pour tous les utilisateurs. Ces nouveaux radars vont permettre de faire respecter les limitations de vitesses. C’est seulement en combinant la sensibilisation, l'amélioration de l’infrastructure et l'augmentation le contrôles et sanctions que nous allons vraiment sécuriser les déplacements des Bruxellois."

Rappelons que la Région bruxelloise a acheté 60 radars supplémentaires afin de faire respecter au mieux les nouvelles limitations de vitesse.