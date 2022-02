Les plans modifiés de la partie "gare du nord- Bordet" du métro 3 seront prochainement soumis à l’enquête publique. Au programme : le forage d’un tunnel de 5 kilomètres, la construction de 7 stations et un dépôt à Haren.

Nouvelle étape dans ce qu’on peut considérer comme "le plus grand" chantier bruxellois de la décennie. Ce 24 janvier, les plans "optimisés" du tronçon nord du métro 3 ont été introduits. La demande en vue d’obtenir les permis d’urbanisme et d’environnement concerne la création d’un tunnel de 5 kilomètres entre la gare du Nord et Bordet, ainsi que la construction de sept nouvelles stations de métro sur le tracé.

À la suite de l’étude d’incidences clôturée en juillet dernier, le projet a été modifié, notamment concernant les stations prévues, les accès des PMR, les sanitaires, la multimodalité, les aspects environnementaux ou encore la construction d’une station d’épuration à la gare du Nord. Le permis ayant été déposé, le projet va passer par l’inévitable case de l’enquête publique, prévue en mars prochain.

(...)