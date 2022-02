Qui dit métro, dit inexorablement stations de métro. Le permis introduit début janvier pour la création du tronçon Nord du métro 3 comprend le forage du tunnel, mais également la construction des sept nouvelles stations souterraines : Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et Bordet.

© Stib

Ces plans ont déjà fait l’objet de modifications à la suite de l’étude d’incidences… et sont appelés à être encore modifiés. "On a déjà été consulté et on devra encore remettre des avis sur les aménagements. Concernant les lieux, la profondeur, etc., peu de choses seront sans doute à redire. Mais il y a encore des choses à améliorer concernant la qualité des aménagements, les espaces verts et la multimodalité", nous annonce déjà Adelheid Byttebier (Groen), échevine de la Mobilité de Schaerbeek, commune la plus concernée par ces aménagements.

Terminus de la ligne, l’arrêt Bordet sur la commune d’Evere, est appelé à devenir un "véritable pôle intermodal pour le terminus". Le lieu concentrera en effet un arrêt de métro, de tram, de bus Stib, d’arrêt De Lijn et offrira une connexion avec la gare ferroviaire avoisinante. Un parking de 400 places de vélos est prévu à cet endroit. Trois entrées sont prévues dans les plans : une sur la chaussée de Haecht, une sur le pôle commercial du Décathlon et une sur la nouvelle esplanade connectée aux trams et aux trains.

© Beliris

D’un look plus "urbain", la station Paix prendra place dans le cœur historique d’Evere. Le projet de réaménagement créera une liaison entre la place de la Paix et le site de l’Académie afin de "créer une zone de rencontre". Ici également, des panneaux photovoltaïques seront installés, ainsi qu’un parking pour vélos et une toiture verte.

© Beliris

© Beliris

Au croisement de la rue Verdonck et de la rue Henri Van Hamme, la station Tilleul (Linde en néerlandais) sera bâtie "à l’image du passé maraîcher" du quartier, dans un tout autre style que sa voisine "Paix". "Ce sera une station qui évoque une serre avec de la lumière naturelle", explique Cédric Bossut, directeur de Beliris. Des panneaux solaires seront intégrés dans les vitrages.

© Beliris

© Beliris



Dans le quartier de Helmet, entre l’Église de la Sainte-Famille et le parc du Hamoir, la station Riga (au square François Riga) sera quant à elle nettement moins intrusive et presque entièrement souterraine. Des voix s’étaient élevées contre une structure trop encombrante, et les critiques ont visiblement été prises en considération. Selon le nouveau projet, la vue sur le square et l’église devrait être préservée.

© Beliris

© Beliris

La station Verboekhoven, à quelques centaines de mètres de la place Verboekhoven, appelée la "Cage aux Ours", deviendra un lieu de multimodalité avec les bus et les trams, et notamment la ligne 7. Les voyageurs pourront, grâce à un tunnel élargi arrivant au numéro 117 du boulevard Lambermont, rejoindre facilement l’arrêt Demolder de la ligne 7. Un autre accès sera situé dans la rue Waelhem. Un parking pour 122 bicyclettes est prévu sur l’ancien site du Lidl. L’ancien site de la déchetterie est appelé à être réaménagé et verdurisé.

© Beliris

Place sans doute la plus emblématique de Schaerbeek avec le majestueux hôtel de ville, la place Colignon devrait recevoir une structure assez minimaliste. La station, dans la même optique que celle de Riga, sera presque entièrement souterraine, avec juste deux entrées d’escalier et des ascenseurs. Dans le cadre du réaménagement, il est prévu de placer les rues autour de l’administration en zone 20 km/h.

© Beliris

Enfin, last but not least, la place Liedts devrait connaître une véritable transformation avec l'arrivée de la station. "On espère pouvoir valoriser la place et créer un espace de rencontre", ambitionne le directeur de Beliris. Selon les plans, le carrefour actuel sera remplacé par une place centrale, la circulation des véhicules étant interdite entre la rue Verte et la rue de Brabant. Des gradins prendront place également au centre de ce quartier commerçant de Schaerbeek.

© Beliris

Rappelons que ces plans ne sont pas définitifs, et les abords des stations feront l’objet d’une autre demande de permis, qui sera lancée ultérieurement.