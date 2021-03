Bruxelles Mobilité a dévoilé ce matin le nouveau nom du tunnel Léopold II. Celui-ci sera bientôt renommé Annie Cordy, plébiscitée par les votant(e)s. Quinze noms de femmes étaient proposés au vote mais c'est la chanteuse bruxelloise qui a remporté 22% des voix.

Pour la nièce de Tata Yoyo, il s'agit là d'un symbole fort et émouvant. "Je suis émue par le nombre de votants qui ont pensé à Annie. Je l'étais déjà quand les gens ont proposé son nom alors qu'il n'était pas prévu dans la liste. J'ai accordé ça à l'émotion de son départ mais six mois après, elle reste dans la mémoire des gens", se réjouit Michèle Lebon-Cooreman.

La famille de la chanteuse aimerait qu'un hommage lui soit aussi rendu en surface. "Le tunnel va être une évocation permanente de son nom. On aimerait prolonger en surface cet hommage pour expliquer de façon didactique son parcours et la femme qu'elle était. On est en train de réfléchir avec la Région la forme que cela prendra."

Sur les réseaux sociaux, Bruxellois et Bruxelloises semblent satisfait(e)s de ce nouveau nom. "Sur Facebook, on reçoit pas mal de commentaires positifs comme "on lui doit bien ça avec tout ce qu'elle nous a donné". C'est formidable et très touchant. Ses parents auraient été si fiers de voir leur fille honorée ainsi; Et c'est peut-être une porte ouverte à d'autres projets."