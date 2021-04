Avoir un animal de compagnie est devenu de plus en plus populaire ces dernières années en Belgique et cette tendance s'est même accentuée pendant la pandémie. Depuis ce mercredi, Uber lance "Uber Pet". Il est ainsi désormais possible, d'un simple clic, de commander une voiture permettant aux passagers d'emmener avec eux leur animal de compagnie.

Uber Pet est affiché comme un produit distinct dans l'application Uber, à côté d’UberX et Uber Black ou Comfort. Les passagers peuvent faire défiler la liste et choisir le produit Uber Pet pour se déplacer avec un animal de compagnie. Les chauffeurs peuvent choisir librement de proposer Uber Pet à leurs clients.

“De nombreuses familles ont récemment ajouté un compagnon à poils ou à plumes à leur ménage. Nous savons que, pour de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier ceux qui n'ont pas de voiture, il peut être difficile de se déplacer en ville car les transports publics ne sont pas toujours adaptés aux animaux. Uber Pet est une option très attendue, et nous sommes heureux et fiers de pouvoir accueillir les animaux de compagnie en tant que passagers", note Laurent Slits, Head of Belgium chez Uber.

Un supplément de 3 € est ajouté à chaque trajet avec Uber Pet et versé au chauffeur.

Les animaux d'assistance sont évidemment toujours les bienvenus sans supplément sur l'ensemble des produits Uber.