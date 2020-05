La partie de la chaussée d’Alsemberg située entre Globe et Coghen fera l’objet d’une rénovation et d’un réaménagement complet en 2021-2022. Un projet porté par Bruxelles-Mobilité et la STIB.

Les rails de trams en fin de vie seront remplacés. Une des lignes de force du projet est la requalification du pôle commercial d’Uccle-Centre, de Globe à la rue Asselbergs, avec un aménagement de plain-pied et l’usage de pierres naturelles aussi bien en trottoir qu’en chaussée.

La partie Nord de cette voirie régionale est traitée de manière plus classique avec des trottoirs et un revêtement de voirie en asphalte. Une piste cyclable séparée de la circulation automobile est prévue dans le sens de la montée, entre l’avenue Floréal et l’avenue Coghen.

Le projet de réaménagement a été soumis à enquête publique en octobre 2019. Il a été amendé afin de rencontrer les conditions de la commission de concertation et les demandes de la commune.

Une question restait à trancher : l’aménagement de plain-pied prévu entre Globe et la rue Asselbergs devait-il être étendu jusqu’à l’avenue de Floréal ? Il s’agissait-là d’une demande portée tant par les riverains que par l’association des commerçants.

Une consultation publique, avec une réunion publique virtuelle, a été organisée durant cette première moitié du mois de mai afin de permettre aux riverains et commerçants du tronçon concerné de s’informer puis de se prononcer entre le maintien de l’aménagement classique prévu (trottoirs avec bordures, zones de stationnement et revêtement en asphalte) et un aménagement de plain-pied. La consultation s’est achevée dimanche soir à minuit et 181 personnes ont voté. 89,5 % se sont prononcés en faveur de l’extension, 10,5 % contre celle-ci.

"C’est un très bel exercice de démocratie directe, qui malgré le confinement, a pu se tenir à Uccle. La STIB et Bruxelles-Mobilité ont travaillé main dans la main avec la commune d’Uccle pour organiser cette consultation qui a montré, à nouveau, la force de l’intelligence collective. Ce projet bénéficie maintenant d’une large adhésion et est encore plus qualitatif", explique Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité.

Thibaud Wyngaard (Ecolo), premier échevin d’Uccle, ne cache pas sa satisfaction. "Le Collège ucclois avait relayé et appuyé cette demande d’extension du plain-pied. C’est formidable que les riverains et les commerçants directement concernés aient pu trancher. L’option retenue offrira un espace public plus convivial et esthétique grâce à l’utilisation de matériaux naturels. La connexion entre les deux côtés de la voirie sera rendue plus aisée et confortable pour le piéton."