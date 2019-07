Les agents constatateurs sont désormais habilités à dresser des PV pour les trottinettes qui obstruent le chemin des personnes malvoyantes.

Les trottinettes électriques sont présentes en masse aux quatre coins de la capitale mais bon nombre d'usagers les déposent, après utilisation, sans faire attention au lieu de stationnement.

Ainsi, il est fréquent de voir des trottinettes stationnées sur des revêtements qui permettent aux aveugles de se diriger dans l'espace public.

Les trottinettes obstruent le chemin © DR

Du côté de la commune d'Uccle, on a pris les devants et désormais, il va être demandé aux agents constatateurs de dresser des procès-verbaux aux trottinettes en infraction et de transmettre les sanctions administratives aux opérateurs et utilisateurs indélicats.

"Veillez à stationner votre deux roues dans un lieu qui ne gêne pas les autres usagers et laissez toujours un passage de 1,50 mètre minimum pour le cheminement des passants", rappelle la commune.