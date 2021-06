Le pont Jean et Pierre Carsoel, bien connu dans le quartier Saint-Job, à Uccle, va être démoli puis reconstruit. C'est en tout cas le souhait d'Infrabel qui a pour cela introduit une demande de permis actuellement à l'enquête publique. L'opérateur justifie ce projet par l'état du pont, presque centenaire, qui a déjà du faire l'objet de nombreuses rénovations, tant au niveau de la dalle et des colonnes que des garde-corps et du trottoir.

Ces travaux ne semblent cependant pas suffisants : selon Infrabel, le pont présente des problèmes de stabilité et un très mauvais état général. "Il souffre d’un manque d’étanchéité et continue à se dégrader dangereusement. Cela pourrait mener à court terme à une fermeture définitive à tout le trafic motorisé", a indiqué Infrabel à la RTBF. Si des mesures sont déjà prises pour limiter l'instabilité de la structure, la construction d'un nouveau pont est indispensable, estime l'opérateur.

Celui-ci sera construit en béton armé. Contrairement à la courbe actuelle, il formera une ligne droite plus large afin de faciliter le passage des véhicules de la Stib et des personnes à mobilité réduite. "Une rampe avec une pente compatible sera mise en place et permettra l’accès à chaque quai. La solution des ascenseurs n’a pas été retenue, car en cas de panne, une personne à mobilité réduite se verrait dans l’impossibilité de quitter le quai."

Le chantier est prévu début 2023. La ligne de train 26 ne pourra alors plus s'arrêter à la station sous le pont. En surface, l'interruption du trafic, inévitable, sera de plus courte durée car le nouveau pont sera construit parallèlement au pont existant, qui sera conservé durant les travaux.