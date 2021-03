Les anciens bureaux de Therabel et d’AstraZeneca situés dans le quartier de Calevoet à Uccle céderont prochainement la place à un nouveau quartier résidentiel vert. Pour la réalisation de ce projet, les promoteurs immobiliers CORES Development, LIFE et MIIX ont établi un masterplan proposant un projet immobilier mixte composé d’une offre de logements variée comprenant 250 appartements et penthouses.

Le projet immobilier accueillera notamment une crèche et des surfaces destinées aux professions libérales.

Le masterplan de ce nouveau quartier a été dessiné par Bogdan & Van Broeck, le bureau de l’ancien Maître Architecte flamand Leo Van Broeck. Il vise à transformer ce parc d’activités économiques en un quartier résidentiel urbain entouré de nature accessible à tout moment au public et aménagé comme zone forestière adjacente à la forêt Keyenbempt qui se trouve à l’arrière. Le complexe immobilier se trouve à dix minutes en train de la Grand-Place.

L’équipe d’architectes et de promoteurs ont exposé cette semaine le projet au quartier lors d’une séance d’information digitale.

A ce jour, l’immeuble vide d’AstraZeneca est utilisé par une série d’ASBL et d’entreprises créatives, comme studio de cinéma ou encore comme lieu de stockage de masques et de gels hydroalcooliques. Dans les prochains mois, l’immeuble sera également temporairement aménagé comme centre de vaccination.

Les promoteurs espèrent pouvoir déposer leur demande de permis d’urbanisme au cours du deuxième trimestre de l’année 2021. Si l’agenda est respecté, les travaux démarreront en 2022. Les nouveaux habitants pourront alors emménager dans leur nouvelle habitation en 2024.