"Créer une zone 20, c’est apaiser l’espace public, le rendre plus convivial en donnant la priorité aux piétons et à la mobilité douce. Nous recevons de plus en plus de demandes en ce sens, émanant de comités de riverains, d'associations de parents d’école, on sait que les attentes sont fortes", explique Thibaud Wyngaard (Ecolo), premier échevin en charge de la Mobilité.