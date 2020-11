Le conseil communal d'Uccle a adopté ce jeudi, à l’unanimité, une motion qui plaide pour le renforcement de l’offre en transport en commun à Uccle. La motion, initiée par Marc Cools, le chef de groupe de l'opposition Uccle, en avant!, demande que l’on étudie l’extension du réseau de métro vers Uccle, en particulier vers le square des Héros.

"Comme le rappelle la motion il y a autant de fréquentation du réseau de la Stib jusqu’au square des Héros (2.500 voyageurs par heure) que jusqu’à l’arrêt prévu place Collignon à hauteur de la maison communale de Schaerbeek dans le cadre de l’extension prévue du métro vers le nord de Bruxelles. La fréquentation jusqu’au square des Héros est même la double de ce qu’elle est pour l’extension du métro au-delà de la place Collignon vers Evere", précise Marc Cools.

Cette motion aborde aussi le renforcement de l’offre en transport en commun par notamment de meilleures fréquences des bus, des trams et des trains en soirée et le week-end et demande d’étudier la création d’une connexion bus entre le sud de la commune et l’ULB à travers le Bois de la Cambre.

Elle insiste sur la réalisation sans nouveau retard du RER, sur la création d’une halte SNCB à hauteur du Lycée français et sur l’extension de la zone MTB de manière à y inclure la gare de Linkebeek.