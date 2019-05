La piste cyclable a été aménagée dans la nuit de mercredi à jeudi.

La Région bruxelloise, en collaboration avec la commune d'Uccle, a aménagé dans la nuit de mercredi à jeudi une piste cyclable sur l'avenue Churchill. Cette artère passe dès lors de deux à une bande de circulation.

"Cet aménagement permet de relier la piste cyclable de l'avenue Albert au bois de la Cambre. C'était un chaînon manquant qui était attendu par les cyclistes bruxellois", confie-t-on du côté du cabinet du ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (SPA). "Auparavant, les deux bandes de circulation n'étaient pas suffisamment claires et cela résultait sur un problème de sécurité pour les cyclistes, qui retrouvent désormais entièrement leur place sur l'avenue Churchill."

Cet aménagement doit également servir de test pour les réflexions en cours autour du réaménagement plus global de ce quartier dans les années qui viennent, et doit être mis en lien avec les aménagements qui auront lieu au niveau de l'avenue Albert.

"Merci à Bruxelles Mobilité pour la concrétisation de ce beau projet - que les écologistes ucclois appelaient de leurs voeux depuis un certain temps - et pour l'excellente collaboration. En attendant un réaménagement plus global, de façade à façade, dans quelques années", a indiqué l'échevin de la Mobilité Thibaud Wyngaard (Ecolo), sur les réseaux sociaux.