Début mai, Bruxelles Mobilité a installé un abribus, sur demande de la Stib, sur le boulevard Guillaume Van Haelen au croisement avec la rue Pierre Decoster, dans la commune de Forest.

Un emplacement qui ne plaît pas aux riverains concernés. Le dos de l’abribus est certes situé réglementairement à 1,5 mètre de l’entrée du jardinet qui donne accès à l’habitation mais l’espace laissé aux riverains est trop exigu en cas de déménagement ou de transport de matériel.

Le problème, c’est que le boulevard Guillaume Van Haelen est composé d’une succession de garages et d’entrées d’habitations, et Bruxelles Mobilité se heurte à la réalité du terrain. "Les possibilités d’implantation sont très limitées sur cet axe", explique Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. "Dans les plans initiaux, l’implantation n’était pas prévue totalement devant l’entrée mais il s’avère qu’il y a un réverbère qu’il fallait déplacer."

Presque deux semaines après l’installation de ce mobilier urbain, la situation reste en l’état. La Stib et Bruxelles Mobilité doivent accorder leurs violons pour trouver une solution. "Des discussions sont toujours en cours avec Bruxelles Mobilité afin de trouver une solution puisque ce sont eux qui placent les arrêts conformément à nos demandes. Nous sommes en train de chercher une solution qui puisse convenir à tout le monde. Le but n’est certainement pas d’embêter les riverains et il faut trouver un espace où les voyageurs peuvent descendre en toute sécurité. Il faut trouver un compromis entre les deux", précise Françoise Ledune.

Du côté de Bruxelles Mobilité, on rappelle que "c’est la Stib qui est aux commandes pour l’implantation des abribus, même s’ils demandent l’accord du gestionnaire", explique la porte-parole Camille Thiry.

Pour l’heure, l’abribus reste bel et bien en place, le temps que la Stib et Bruxelles Mobilité trouvent un terrain d’entente. En cas d’échec, l’abribus sera voué à rester à cet emplacement.