Les dossiers de demande de subvention peuvent être introduit jusqu'au 4 mai.

Réserver un parking accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), proposer de l'audiodescription, offrir une traduction en langue des signes et installer des sanitaires accessibles : les initiatives permettant de rendre les événements accessibles à tous et toutes sont nombreuses. Elles sont pourtant encore trop peu intégrées à l'organisation des salons, festivals et autres événements culturels qui font vivre la capitale.

A travers l'organisme equal.brussels, la Région octroie donc chaque année des subventions pour des projets visant à développer l'accessibilité des événements. "Malgré les circonstances actuelles et vu le grand nombre d’annulations ayant cours dans le secteur socio-culturel, il nous semble important de maintenir le soutien financier à l’organisation d’événements de type festivals qui auront lieu à partir du mois de juin pour la plupart."

Si vous pensez que votre projet a un réel impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap, vous pouvez introduire une demande jusqu'au 4 mai 2020. Pour plus d'informations sur cet appel à projets, rendez-vous sur le site d'equal.brussels.