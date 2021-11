"C’est un titre choc, mais il s’agit d’une phrase qu’on lit effectivement sur les réseaux sociaux", déplore Florine Cuignet, responsable bruxelloise du Gracq. Le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens a lancé ce mercredi une série de podcasts intitulée "La Guerre des modes", avec un premier épisode appelé… "Un bon cycliste est un cycliste mort".

"Le but du podcast est d’explorer ce déferlement d’agressivité envers les cyclistes. Lorsqu’on prend position et lorsqu’il y a des articles, le Gracq reçoit des insultes, voire des menaces. On a également reçu des récits d’agressions physiques", dénonce Florine Cuignet, qui constate une surenchère de propos outranciers sur les réseaux sociaux.

Quatre épisodes

Chaque mercredi pendant quatre semaines, l’organisation de défense des cyclistes a pris l'initiative de publier un podcast d’environ 15 minutes sur les problématiques de violences verbales et physiques sur la route. Cette agressivité sera notamment abordée par l’angle des "perceptions", du code de la route et également de l’urbanisme.

"On a toujours été habitué d’une manière ou d’une autre à un certain degré d’animosité, déplore dans le premier extrait Aurélie Willems, directrice du Gracq. Mais ces derniers temps, on a l’impression d’assister à un certain emballement."

Dans ce premier épisode, une association de protection des piétons est interrogée, de même que l'association de défense des automobilistes DRP (Droit de Rouler et de Parquer) et un sociologue spécialiste dans la mobilité.