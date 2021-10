Ce lundi soir, vers 22h30, un bus de la Stib a quitté sa trajectoire à Neerpede (commune d’Anderlecht) et a terminé sa course dans le décor. Après les arrêts Westland Shopping et Pommier, le véhicule de la ligne 75 effectuait la "boucle" pour repartir dans l’autre sens. Mais un incident s’est produit : "Le conducteur a fait un malaise et le bus a été déporté dans le talus", explique la porte-parole de la société de transport bruxelloise.

"Il n’y avait personne dans le bus. Il n’y a aucun blessé, et aucune voiture heurtée". Le conducteur a été conduit à l’hôpital pour passer des examens.